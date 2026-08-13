Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütüldüğü açıklandı.

SÜLEYMANCILARA 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Süleymancılar olarak bilinen gruba düzenlenen operasyonun 13 Ağustos 2026 sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.



43 ADRES 33 ŞİRKET

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.



ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada 3 kişinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

MASAK RAPORUNDA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında MASAK raporu alındı.

Raporda şirketlerin birçoğunun 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin biçimde arttığının gözlemlendiği aktarıldı. Bu artışlarla birlikte şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket bölünmelerinde yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu, bunların bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında bulunduğu yönünde tespitlere yer verildi.

YÜKSEK TUTARLI NAKİT GİRİŞLERİ RAPORA GİRDİ

MASAK raporunda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydı bulunmadığı ve aktif ticari hayatlarının olmadığı belirtildi.

Buna rağmen sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi. Başsavcılığın açıklamasında, suç örgütünün bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirmesine yer verildi.

Raporda şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulunduğu ve şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu görüldüğü aktarıldı.

Şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı yönündeki tespitler de raporda yer aldı.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİ DOĞURAN İŞLEMLER

Raporda çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gönderildiği, tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi.

Şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz biçimde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz transferleri geldiği de kaydedildi.

Bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı belirtilirken, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki tespitlere de MASAK raporunda yer verildi.

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