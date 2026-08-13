Osimhen gidiyor mu? Galatasaray Balogun için dev girişim

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Monaco'da forma giyen Folarin Balogun'u kadrosuna katmak için şartları araştırdığı öğrenildi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ederken Monaco ile ilk temas da gerçekleştirildi.

Folarin Balogun

BALOGUN İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Balogun, 19 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray yönetiminin, bu performansın yanı sıra oyuncunun yaşı ve Avrupa tecrübesi nedeniyle Balogun'u ikinci forvet pozisyonu için uygun bir profil olarak değerlendirdiği belirtildi.