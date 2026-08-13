Osimhen gidiyor mu? Galatasaray Balogun için dev girişim
İkinci forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Folarin Balogun için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, ABD’li golcünün transfer şartlarını öğrenmek için Fransız kulübüyle ilk teması kurarken, satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülünü gündemine aldı. Ayrıca Galatasaray’ın Balogun girişiminin Victor Osimhen’in geleceğiyle bağlantılı olmadığı belirtildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların, Monaco'da forma giyen Folarin Balogun'u kadrosuna katmak için şartları araştırdığı öğrenildi.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ederken Monaco ile ilk temas da gerçekleştirildi.
BALOGUN İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Balogun, 19 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray yönetiminin, bu performansın yanı sıra oyuncunun yaşı ve Avrupa tecrübesi nedeniyle Balogun'u ikinci forvet pozisyonu için uygun bir profil olarak değerlendirdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların ilk aşamada oyuncuyu satın alma zorunluluğu içeren kiralama modeliyle kadroya katmayı düşündüğü öğrenildi.
Monaco'nun transfer beklentilerinin öğrenilmesinin ardından Galatasaray'ın pazarlık şartlarını netleştirmesi bekleniyor.
Balogun için Tottenham başta olmak üzere bazı Premier Lig ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi.
OKAN BURUK BALOGUN'U BEĞENİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Balogun'u beğendiği ve oyuncunun transferine sıcak baktığı aktarıldı.
Hem 25 yaşında olması hem de Avrupa futbolundaki deneyimi, ABD'li golcüyü sarı-kırmızılıların aradığı forvet profiline yaklaştıran unsurlar arasında yer alıyor.
Galatasaray yönetiminin, Premier Lig'den de talipleri bulunan Balogun için Monaco'nun talep edeceği şartları değerlendirdikten sonra resmi teklif konusunda karar vermesi planlanıyor.
OSIMHEN'İN DURUMUYLA BAĞLANTILI DEĞİL
Galatasaray'ın Balogun girişiminin Victor Osimhen'in geleceğiyle bağlantılı olmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer döneminde yaşanan gelişmelerin ardından mevcut kadronun önemli oyuncularını koruma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.
Bu doğrultuda Osimhen için transfer kapılarının kapatıldığı ve yönetimin yeni sezonda kadronun kilit isimlerini takımda tutarak yoluna devam etmeyi planladığı kaydedildi.