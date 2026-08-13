Alihan Kuriş dosyasında Almanya hattı! FETÖ izi dikkat çekti

MASAK raporunda bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artış yaşadığı, şirket bölünmeleri ve devirleri gerçekleştirildiği, yüksek tutarlı transferler ile kaynağı açıklanmaya muhtaç finansal hareketlerin bulunduğu belirlendi.

Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, yapılanmayla bağlantılı şirketlerin mali hareketleri de MASAK tarafından mercek altına alındı.

Köln-Müngersdorf'ta inşa edilen yeni komplekste yönetim birimlerinden öğrenci konaklama alanlarına, eğitim bölümlerinden ibadethaneye kadar geniş bir yapılanma bulunuyor.

Süleymancıların Almanya'daki kurumsal yapılanması olarak bilinen İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) ise ülkede yaklaşık 300 cami ve eğitim derneğinden oluşan bir ağ üzerinden faaliyet gösteriyor.

Köln'de inşa edilen yeni genel merkezin yatırım değerinin yaklaşık 70 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, faaliyetlerin gelecekte bu merkeze taşınabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016'da yapının başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli hale geldiğini açıklarken, Almanya'daki yapılanmaya ilişkin de çarpıcı bilgiler verdi.

FETÖ GÖLGESİ: GÜLEN'İN CENAZESİNDEN AYNI HUTBEYE

Süleymancılar dosyasının en dikkat çekici başlıklarından biri FETÖ ile ortaya çıkan temas ve paralellikler oldu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de düzenlenen cenaze törenine Süleymancı yapılanmadan isimlerin katıldığı, Alihan Kuriş'in de ABD'deki yapıdan bir heyetin cenazeye gitmesini istediği kamuoyuna yansıdı.

Kuriş'in bununla da kalmayıp farklı ülkelerdeki yurtlarda Gülen için hatim okutulması ve dua edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesiyle gündeme gelen bu yakınlaşmanın ardından Almanya'da ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise dikkatleri yeniden iki yapıya çevirdi.

VIKZ, 4 Nisan 2025 tarihli Cuma hutbesini "İbadette Devamlılığın Lüzumu" başlığıyla yayımladı.

Hutbenin girişinde Hicr Suresi'nin 99. ayetine yer verildi ve ardından Allah katında en sevimli amelin "az da olsa devamlı yapılan amel" olduğu anlamındaki hadis kullanıldı.

Aynı hafta Almanya merkezli FETÖ çizgisindeki yayın da "Ramazanda Kazandığımız Güzel Hasletlerimizi Devam Ettirme" başlıklı Cuma hutbesi yayımladı.

Buradaki paralellik yalnızca konu başlığında kalmadı.

İki hutbede de aynı Hicr 99. ayeti ve aynı "devamlı amel" hadisi kullanıldı.

Aynı hafta aynı tema, aynı ayet ve aynı hadisin tercih edilmesi dikkat çekti.

Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığının aynı günkü Cuma hutbesi bu iki metinden tamamen farklıydı.

VIKZ: "İbadette Devamlılığın Lüzumu"

FETÖ çizgisindeki yayın: "Ramazanda Kazandığımız Güzel Hasletlerimizi Devam Ettirme"

Diyanet: "Güçlü Bir Toplumun İnşasında Anne Babanın Rolü"

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesine katılım tartışmasının ardından ortaya çıkan bu hutbe paralelliği, Süleymancılar ile FETÖ arasındaki ilişkilere yönelik soru işaretlerini daha da büyüttü.

FETÖ'NÜN "DİYALOG" YÖNTEMİ ALMANYA'DA DA KARŞIMIZA ÇIKIYOR

FETÖ'nün yurt dışında yıllarca kullandığı en önemli meşruiyet araçlarından biri "dinlerarası diyalog" faaliyetleri oldu.

Süleymancıların Almanya yapılanması VIKZ'nin de Katolik Kilisesi, diğer Hristiyan toplulukları ve Yahudi kuruluşlarla uzun yıllara yayılan dinlerarası diyalog faaliyetleri yürüttüğü görülüyor.

Bu ilişkinin en dikkat çekici örneklerinden biri VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde yaşandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 16 Eylül 2023'te Köln'de gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı Bertram Meier de törendeydi.

Meier, VIKZ için şu ifadeleri kullandı:

"VIKZ bugün de kültürler ve dinler arasında pek çok köprü kuruyor. Katolik Kilisesi ve diğer dini topluluklar için değerli bir diyalog ortağıdır."

Gülen'in cenazesiyle gündeme gelen temas iddiaları ve Cuma hutbesindeki dikkat çekici paralelliğin yanında, FETÖ'nün yıllarca kullandığı "dinlerarası diyalog" yönteminin VIKZ'nin Almanya faaliyetlerinde de önemli bir yer tutması dikkat çekiyor.

Bu unsurlar tek başına hukuki anlamda iki yapının aynı örgütsel yapı olduğunu göstermese de FETÖ ile Süleymancı yapılanma arasındaki temas ve yöntem benzerliğini tartışmaların merkezine taşıyor.