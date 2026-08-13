Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

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Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadeleri alınmaya başlandı.

Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre şüpheliler, doğum günü kutlaması için gittikleri mekândan ayrıldıktan sonra T.A.'nın konum göndermesi üzerine bir evde bir araya geldiklerini, balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.



Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini öne sürdü.

Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.