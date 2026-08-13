Darp edilen CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddiası: Fezleke hazırlanacak! Savcılık re'sen soruşturma başlattı
Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Yazgan’ın darp edildiği olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, kavganın milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğine” ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını öne sürerken, Yazgan’dan cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla şikâyetçi oldu. Olay anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.CHP'li vekil Yazgan'a cinsel taciz iddiasıyla darp kamerada
Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.
"KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" İDDİASI
Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadeleri alınmaya başlandı.
Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre şüpheliler, doğum günü kutlaması için gittikleri mekândan ayrıldıktan sonra T.A.'nın konum göndermesi üzerine bir evde bir araya geldiklerini, balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.
Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini öne sürdü.
Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.
DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ
T.A.'nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Nuh D. ise ifadesinde Yazgan'ın kendisini hakaret içerikli sözlerle tehdit ettiğini ve cam parçasıyla elinden yaraladığını öne sürdü.
Ahmet Baran Yazgan'ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Yazgan'ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı kaydedildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Nuh D., Begüm Ş. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI TAHKİKAT BAŞLATILDI
Olayın dikkat çeken diğer boyutunu ise CHP'li milletvekili hakkındaki cinsel taciz iddiaları oluşturdu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.
Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
CHP GENEL MERKEZİ'NE ÇAĞRILDI
Yaşananların ardından CHP'den de dikkat çeken bir adım geldi. Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Baran Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu.
Sarı açıklamasında, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ AHMET BARAN YAZGAN HAKKINDA RE'SEN SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1. maddesinde düzenlenen "cinsel taciz" ile 102/1. maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenen "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından başlatıldığı belirtildi.
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