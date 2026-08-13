Antalya'daki fuhuş operasyonuna 6 tutuklama: Suçun organizatörü Tuğçe Güney çıktı

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonu ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Soruşturma çerçevesinde Antalya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Bodrum'da gözaltına alınan birer şüpheli ise işlemleri için Antalya'ya getirilecek. İddiaya göre İstanbul'da gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FUHUŞ ORGANİZATÖRÜ TUĞÇE GÜNEY

Soruşturma dosyasında, güzellik yarışmalarına katılan veya bu yarışmalardan seçilen bazı kadınların da bulunduğu öne sürüldü. İlk operasyonda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney ile dosyada bulunan 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettikleri tespit edildi.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Bu arada Tuğçe Güney'in cep telefonu şifresini vermediği belirtildi. Söz konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik şekilde faaliyet gösterdiği ileri sürüldü. Son operasyonda gözaltına alınan kişilerin, Tuğçe Güney'in bağlantıları üzerinden yapılan inceleme ve tespitler sonucunda belirlendiği ileri sürüldü.

6'SI TUTUKLANDI 2'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i olan belediye personeli O.Ş.K. isimli şüphelinin de dosyada mağdur-şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan kişilerin beyanlarında adının geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK'E BABA DİYORDU

Güney'in sosyal medya paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap ettiği ve Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi.