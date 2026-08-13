Trabzon'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Gürlek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

"DİNİ GÖRÜŞE DEĞİL, MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK" Gürlek, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şunu hatırlatmak istiyorum, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanamayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı."