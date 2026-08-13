Bakan Gürlek'ten Alihan Kuriş ve Fenerbahçe otobüsü dosyası açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Trabzon’da gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek; örgüt kurma, yönetme, kara para aklama ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla başlatılan operasyonun dini bir yapıya değil, doğrudan mali yapılanmaya yönelik olduğunu belirtti. Öte yandan Bakan Gürlek, 2015 yılındaki Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası kapsamında da yeni deliller doğrultusunda 5 şüpheliden 4’ünün yakalandığını bildirdi.
Trabzon'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Gürlek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.
"DİNİ GÖRÜŞE DEĞİL, MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK"
Gürlek, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şunu hatırlatmak istiyorum, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanamayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı."
Bakan Gürlek, Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyası kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:
"4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti, 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu o konuyu ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS, baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bizim kararlılıkla özellikle faili meçhuller konusunda mücadelemiz devam ediyor."
AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.
AK Parti teşkilatları olarak çalışmaları gerektiğini belirten Gürlek, "Trabzon'da gördüğüm kadarıyla bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve her kademede bir uyum var. Uyum olduğu zaman başarı oluyor. İnsanların gönüllerine girmemiz lazım. Zaten AK Parti bir gönül partisi. Biz sokaktan, mahalleden geldik. AK Parti feodal yapıyı, feodaliteyi kıran bir parti." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Orta Doğu'da artık oyun kurucu olduğuna işaret eden Gürlek, bölgedeki savaşlarda Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti.
Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ise "Bu yasanın aynı zamanda da vatandaş nezdinde anlatılması lazım. Burada size çok görev düşüyor. Özellikle Trabzon vatansever, milliyetçi bir şehir. Ama sonuçta bu yasayla Türkiye kazanıyor. Yıllardan beri süregelen terörü bitiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Şehit yakınları ve gazileri incitecek bir düzenleme yapmadıklarını vurgulayan Gürlek, Türkiye'nin refaha erişeceğinin altını çizdi.
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