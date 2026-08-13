Fidan’dan Netanyahu’ya tepki: İnsanlık onurunu ayaklar altına alıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bölgenin uzun yıllardır savaşlar, işgaller ve iç çatışmalar nedeniyle büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken Fidan, ekonomik ve siyasi kalkınma açısından önlerinde kapatılması gereken önemli bir mesafe bulunduğunu söyledi.

Fidan, "Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok vakit kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN DAHA CİDDİ TEDBİRLER

Gazze'de yaşanan gelişmelerin Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Fidan, iki ülkenin yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurguladı.

Fidan, "(Gazze'de Mısır'la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Gazze'de yürütülen diplomatik sürece ilişkin de bilgi veren Fidan, "Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"MISIR BİZİM DOĞAL ORTAĞIMIZ"

Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha ileri bir seviyeye taşınabileceğinin mesajını verdi.

Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" dedi.

MEKKE İTTİFAKI İÇİN "TARİHİ AN" VURGUSU

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinen Fidan, anlaşmanın bölgesel güvenlik mimarisi açısından önemine dikkat çekti.

Fidan, "Mekke ittifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

İsrail yönetiminin Gazze başta olmak üzere bölgedeki politikalarını sert sözlerle eleştiren Fidan, Netanyahu hükümetinin uluslararası toplumu provoke eden bir çizgi izlediğini söyledi.

Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz" dedi.

ABD-İRAN HATTINDA ATEŞKES VE HÜRMÜZ MESAJI

Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de diplomasi çağrısında bulundu. Ateşkesin yeniden sağlanmasının ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının bölgesel istikrar açısından önem taşıdığına işaret etti.

Fidan, "ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.