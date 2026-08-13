Takvim aylar önce duyurmuştu! İmralı istedi DEM Parti kongreye gidiyor: Hem yapılanma hem isim değişikliği
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesiyle beraber DEM Parti yeniden yapılanma sürecine giriyor. Takvim.com.tr'nin aylar öncesinden duyurduğu kongre sürecinin takvimi belli oldu. İmralı'nın yönlendirmesiyle 5. kez isim değiştireceği iddia edilen DEM'in yeni isminde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusunun öne çıkacağı konuşuluyor. DTK, HDK ve DBP gibi yapıların yeni oluşumda tek çatı altında birleşeceği söyleniyor.
Terörsüz Türkiye'nin en kritik eşiği olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Meclis'ten geçmesini müteakip DEM Parti yeniden yapılanma sürecine giriyor.
Takvim.com.tr'nin aylar öncesinden duyurduğu DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nin takvimi belli oldu.
DEM'İN KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik" açıklamasında bulundu.
Kongre kararının sürecin geldiği aşama itibarıyla İmralı'nın yönlendirmesiyle alındığı kulislerde konuşuluyor.
DEM'İN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Daha önce HDP, Yeşil Sol Parti (YSP), HEDEP (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) gibi isimler kullanan DEM'in bir kez daha adını değiştireceği konuşuluyor. Partinin yeni isminde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusunun öne çıkacağı vurgulanıyor.
"TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAKLAR" İDDİASI
DEM'le organik bağı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi yapıların kapatılıp tek çatı altında toplanacağı ifade ediliyor.
DEM'Lİ DOĞAN'DAN "ÇERÇEVE YASA" AÇIKLAMASI
Öte yandan DEM Parti'li Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Doğan, bu hafta TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yakın zamanda ilk kez böyle bir yasa teklifini konuştuk. Saatler, aylar süren görüşmelerden sonra yasa geçti. Çerçeve yasa; dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine 467 oy aldı. Bu oylar ortak bir amaç için verildi. Toplumsal barış, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve barış çabalarını kalıcılaştırmak için verildi. Biz de ilk kez temsil ettiğimiz siyasi geleneğimizde böyle bir yasaya oy verdik. 100 yıllık meselede ilk kez hukuki bir adım atıldı. Aylardır şunu ifade ediyoruz; bu bir al-ver süreci değil. Bu gizli ajandaların olduğu bir süreç değil. Bu 86 milyonun geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki yüz yılı birlikte kazanmamızı sağlayacak bir süreç. Ortada kendini feshetmiş, stratejik olarak silahlı mücadeleyi bitirdiğini ilan etmiş, silahlarını yakarak imha etmiş bir örgüt var. Şimdi bu örgüt için bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçevede nerede bir taviz var? Bu döngüden çıkmak gerekiyor" dedi.
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