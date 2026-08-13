Takvim aylar önce duyurmuştu! İmralı istedi DEM Parti kongreye gidiyor: Hem yapılanma hem isim değişikliği

DEM'Lİ DOĞAN'DAN "ÇERÇEVE YASA" AÇIKLAMASI



Öte yandan DEM Parti'li Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Doğan, bu hafta TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yakın zamanda ilk kez böyle bir yasa teklifini konuştuk. Saatler, aylar süren görüşmelerden sonra yasa geçti. Çerçeve yasa; dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine 467 oy aldı. Bu oylar ortak bir amaç için verildi. Toplumsal barış, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve barış çabalarını kalıcılaştırmak için verildi. Biz de ilk kez temsil ettiğimiz siyasi geleneğimizde böyle bir yasaya oy verdik. 100 yıllık meselede ilk kez hukuki bir adım atıldı. Aylardır şunu ifade ediyoruz; bu bir al-ver süreci değil. Bu gizli ajandaların olduğu bir süreç değil. Bu 86 milyonun geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki yüz yılı birlikte kazanmamızı sağlayacak bir süreç. Ortada kendini feshetmiş, stratejik olarak silahlı mücadeleyi bitirdiğini ilan etmiş, silahlarını yakarak imha etmiş bir örgüt var. Şimdi bu örgüt için bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçevede nerede bir taviz var? Bu döngüden çıkmak gerekiyor" dedi.

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