AK Parti’de ikinci 25 yıl hazırlığı: Hüseyin Yayman’dan 2053 vurgusu

Yayman, "Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de söylediği , "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerini anımsatan Yayman, "O günden bugüne AK Parti kesintisiz iktidarıyla sadece Türkiye'de ve Avrupa'da değil, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesini ortaya koyuyor. Akademisyenlerin, bilim adamlarının üzerinde titizlikle incelemesi gereken bir olaydan bahsediyoruz. AK Parti büyük bir parti ve AK Parti'yi milletimiz kurmuştur, tabelasını ise Cumhurbaşkanımız asmıştır. Dolayısıyla AK Parti milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, partinin Türkiye'deki paradigmayı değiştirdiğini ve siyasete yeni norm kazandırdığını söyledi.

GÖZLER GEÇMİŞTE DEĞİL İKİNCİ 25 YILDA

Yayman, partinin geçmişe değil ileriye baktığını ve gelecek 25 yıla odaklandığını, buna yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"AK Parti Türk demokrasi tarihi içerisinde olmaz denileni olur hale getiren, yapılamaz deneni, hayal dahi edilemeyen işleri yapan bir partidir." ifadesini kullanan Yayman, şöyle devam etti:

"AK Parti 2001'de kurulduğunda Cumhurbaşkanımıza 'muhtar bile olamazsın', 'siyasi hayatı bitti' demişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada, AK Parti'nin nasıl büyük bir mücadelenin içinden geldiği ve tarihin her döneminde milletle beraber hareket ettiği, milletin emrinde olduğu ve tarihin doğru tarafında olduğunu hep beraber gördük.

Şimdi artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır. AK Parti geçen 25 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirmiştir. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardı, şimdi 18 bin dolara çıkmıştır.

Yaklaşık 5 kat büyümüştür. AK Parti Türkiye'de iktidara geldiğinde üniversite sayısı 76'ydı, bugün 207 üniversitemiz var. Bu gerçekten çok büyük bir atılımdır. Türkiye'de 6 bin kilometre olan duble yol miktarı, 30 bin kilometreye çıkmıştır. Bu inanılmaz bir başarıdır ve Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan yolu sadece Cumhurbaşkanımız yapmıştır."

MİLLİ GELİRDEN ÜNİVERSİTELERE, DUBLE YOLDAN KONUTA 25 YILLIK TABLO

Yayman'ın verdiği bilgilere göre, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolar seviyesindeyken bu rakam 18 bin dolara yükseldi. Üniversite sayısı 76'dan 207'ye, 6 bin kilometre olan duble yol miktarı ise 30 bin kilometreye çıktı.

Yayman, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 455 bin bağımsız birimin yapılarak teslim edildiğini, 100 bin sosyal konutun da temelinin atıldığını hatırlattı.