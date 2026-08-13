Galatasaray transfer savaşında! Gabriel Mec için rakip Arda Turan

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündemine Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec geldi. Galatasaray yönetimi, Brezilyalı genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Gremio'ya resmi teklifini sundu. Sarı-kırmızılıların transferdeki rakibi ise Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu.

Galatasaray Gabriel Mec için devrede GABRIEL MEC İÇİN RESMİ TEKLİF Galatasaray, 10 numara transferinde Gabriel Mec dosyası için somut adım attı. Yönetim, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Gremio'nun kapısını çaldı ve teklifini iletti. Cimbom'un genç oyuncuyu özellikle yüksek potansiyeli nedeniyle kadro planlamasına dahil etmek istediği konuşuluyor.