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Galatasaray transfer savaşında! Gabriel Mec için rakip Arda Turan

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Brezilya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec için resmi teklif yaptı. Galatasaray’ın genç yıldız için transfer yarışındaki rakibi ise Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk.

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Galatasaray transfer savaşında! Gabriel Mec için rakip Arda Turan

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündemine Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec geldi.

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Gremio'ya resmi teklifini sundu. Sarı-kırmızılıların transferdeki rakibi ise Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu.

Galatasaray Gabriel Mec için devredeGalatasaray Gabriel Mec için devrede

GABRIEL MEC İÇİN RESMİ TEKLİF

Galatasaray, 10 numara transferinde Gabriel Mec dosyası için somut adım attı. Yönetim, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Gremio'nun kapısını çaldı ve teklifini iletti. Cimbom'un genç oyuncuyu özellikle yüksek potansiyeli nedeniyle kadro planlamasına dahil etmek istediği konuşuluyor.

Galatasaray Gabriel Mec için kulübüne teklif yaptıGalatasaray Gabriel Mec için kulübüne teklif yaptı

ROTAYI BREZİLYA'YA ÇEVİRDİ

Yeni sezon kadrosunda 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, farklı pazarlardaki genç oyuncuları da değerlendirmeye aldı. Gremio altyapısından çıkan Gabriel Mec, 18 yaşında olmasıyla sarı-kırmızılıların genç yabancı oyuncu planlamasına da uygun bir profil oluşturuyor.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu yalnızca kısa vadeli bir takviye değil, gelecek yıllara yönelik yatırım olarak da değerlendiriyor.

Gabriel Mec geleceğin yıldızlarından biriGabriel Mec geleceğin yıldızlarından biri

TRANSFERDE RAKİP ARDA TURAN

Gabriel Mec transferinde Galatasaray'ın karşısına tanıdık bir isim çıktı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray ve Ukrayna temsilcisinin aynı oyuncuya yönelmesiyle Gabriel Mec dosyasında dikkat çekici bir transfer yarışı başladı.

Gabriel Mec için Shakhtar Donetsk de devredeGabriel Mec için Shakhtar Donetsk de devrede

SHAKHTAR DONETSK DE DEVREDE

Shakhtar Donetsk, Güney Amerika'dan genç oyuncuları kadrosuna katma stratejisini Gabriel Mec için de sürdürüyor. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isterken Galatasaray da yaptığı resmi teklifle yarışta yerini aldı. İki kulübün hamleleri sonrasında transferde gözler Gremio'nun vereceği karara çevrildi.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

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