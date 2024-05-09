Samandıra revire döndü

Sezon başından bu yana Fred, Becao, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Miha Zajc'tan sakatlıklar nedeniyle faydalanamayan Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile karşılaştıkları kritik maçta iki oyuncusu daha sakatlandı.

İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel Konya'da talihsizlik yaşadı. Eylül 2023'te Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlanan Luan Peres yeşil sahalara bir türlü dönemedi. Becao, Süper Lig'de 19 maç kaçırdı. Fred ise bu sezon 17 maçta forma giyemedi. Djiku ve Serdar Aziz de sakatlıklarla boğuştu. Oosterwolde menisküs sakatlığı yaşadı. Cengiz Ünder 1.5 ay oynayamadı. İsmail Yüksek sezonu kapattı. King de yeşil sahaları unuttu.