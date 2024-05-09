Muhteşem yükseliş!

Borussia Dortmund'un teknik direktrörü Edin Terzic'in kariyerindeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Dortmund taraftarı olan ve tribünlerden fotoğrafı basına yansıyan 41 yaşındaki teknik adam, 2010'da Sarı-Siyahlılar'da scout olarak göreve başladı ve ardından antrenörlük yaptı. 2013-15 arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, West Ham'da çalıştıktan sonra 2018'de Dortmund'da Lucien Favre'ın yardımcısı oldu. Favre gittikten sonra geçici hoca olmasına karşın 2020-21'de Almanya Kupası kazandı. Temmuz 2022'de Dortmund'un teknik direktörü olan Terzic, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarak kendi kariyerinde muhteşem bir yükseliş gösterdi.

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