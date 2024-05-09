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Havacılıkta rekor var

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
Havacılıkta rekor var

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan'da Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında 17 milyon 973 bin yolcu taşındığını belirterek, "İç hat yolcu trafiğinde yüzde 52.9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 55.1 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 53.7 artış ile rekor tazeledi" dedi. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 40'a ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, üst geçişlerle toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, 4 ayda 61 milyon 879 bin 94 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

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