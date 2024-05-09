Dev finalin heyecanı ATV’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, adını finale yazdırma başarısı gösterdi. Bordo-Mavililer, finalde Beşiktaş ile eşleşmiş oldu. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009- 2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki kupa finali 23 Mayıs'ta oynanacak. Yeri ve saati daha sonra açıklanacak maçın heyecanı ATV'de yaşanacak

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