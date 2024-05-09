1.5 saatte İstanbul-Edirne

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul'a bağlayacak 'Hızlı Tren' projesi hızla devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin birinci etabı Çerkezköy- Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, "Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının Haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var" dedi.



Tren Halkalı'dan başlayıp Çatalca, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne Merkez ve ardından Kapıkule'ye varacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamını ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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