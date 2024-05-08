Sinan üretti ben üretemedim!

Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Güzel oyuncu, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl ile olan birlikteliğini anlattı. Kıratlı, Düvenci'nin ikinci kez barışmalarını sorması üzerine" "Bizim barışmamız Sinan'ın anlattığı kadar kolay olmadı. Karşımdakini çok zorlarım. İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" dedi.

"HER ŞEY SİNAN'A YARADI"

Sözlerine devam eden Kıratlı: "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli... Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım. Bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu... Onu yemeye başladım. O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da ilişkinin bitmesi için en büyük sebepti. Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olmamız, o popçu olduğu için ona yaradı" ifadesini kullandı.