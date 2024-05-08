Muçi’den sevgilerle

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş'ta kördüğümü Ernest Muçi çözdü. 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, maçın 72. dakikasında Tolga Ciğerci'nin hatalı pasında topla buluşup kaleye füzeyi gönderdi. Genç maestro çektiği sert şutla kaleci Ertaç'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş bu golle 180 dakikalık dev eşleşmede ilk ve tek golü atarak finale adını yazdırmayı başardı. Muçi gol sonrası büyük sevinç yaşarken taraftaralarını da coşturdu. Muçi bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştı. Yıldız oyuncu Beşiktaş formasıyla 4. golünü belki de en kritik anda kaydetmeyi başardı.