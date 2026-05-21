CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından EFES-2026, İzmir Seferihisar'da nefes kesen finalle tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ettiği seçkin gözlemci gününde TCG ANADOLU'dan TB-3 SİHA havalandı; AKSUNGUR, AKINCI TİHA, HÜRJET, ZAHA, KARAOK, MİLKAR elektronik harp sistemleri ve yerli savunma sanayii ürünleri sahada güç gösterisi yaptı.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

EFES-2026 BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından EFES-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü gündüz safhası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

BAŞKAN ERDOĞAN TATBİKATI TAKİP ETTİ

Başkan Erdoğan'a programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler, program kapsamında açılan Savunma Sanayii Sergisi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

TCG ANADOLU'DAN TB-3 HAVALANDI

Tatbikatın son gününde senaryo kapsamında TB-3 SİHA, TCG ANADOLU'dan havalandı.

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada ve TCG Heybeliada da karşıt kuvvet muhaberesinin engellenmesi amacıyla 76 milimetrelik deniz toplarıyla atış gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

YERLİ ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ DEVREDE

Amfibi harekatın desteklenmesi amacıyla topçu ve havan atışları yapıldı.

Karşıt kuvvet muhaberesini engellemek için ASELSAN tarafından milli imkanlarla üretilen MİLKAR-3A3 ve MİLKAR-3T4 elektronik harp unsurlarıyla elektronik taarruz uygulandı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

FIRTINA OBÜSLERİ HEDEFLERİ VURDU

Fırtına obüsleriyle gerçekleştirilen atışların ardından ATAK taarruz helikopteri himayesinde hava hücum harekatı icra edildi.

Faaliyete Türkiye koordinatörlüğünde Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Nijer, Romanya ve Suriye güçleri katıldı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

KOMANDOLAR HAVADAN TAŞINDI

Tatbikatta top, obüs ve komuta kontrol araçlarının havadan taşınmasına yönelik faaliyetler de icra edildi.

Manevra birliklerinin inme bölgesinde ihtiyaç duyacağı ateş desteğini sağlamak amacıyla Chinook ağır yük helikopteriyle mühimmat konteyneri ve motosikletli komandolar bölgeye taşındı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

BORAN OBÜSÜ SAHAYA İNDİRİLDİ

Hava hücum harekatı kapsamında Sikorsky helikopterle 105 milimetre BORAN obüsü intikal ettirildi.

Böylece birliklerin harekat bölgesindeki ateş desteği ihtiyacına yönelik senaryo başarıyla uygulandı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

AMFİBİ HAREKATA YAKIN HAVA DESTEĞİ

Amfibi hücum harekatına yönelik faaliyetlerde uçaklar tarafından yakın hava desteği sağlandı.

Çıkarma plajında bottan makineli tüfek ve roketatar atışları yapıldı. Faaliyet, Türkiye koordinatörlüğünde dost ve müttefik ülkelerden Azerbaycan, Libya ve Macaristan ile birlikte icra edildi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

SAT TİMİ ATAK BOTUYLA BÖLGEYE GİRDİ

Senaryo kapsamında SAT timi bölgeye atak botuyla intikal etti.

Amfibi harekat kapsamında atak botu tarafından makineli tüfekle belirlenen hedefler vuruldu.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

MAYIN HARBİ DALGIÇLARI PLAJA ÇIKTI

TCG AKÇAY mayın avlama gemisindeki mayın harbi dalgıçları botla plaja çıktı.

Çıkarma plajı açıklarında bir denizaltının amfibi hedef sahasına sızdığı bilgisi üzerine denizaltı savunma harbi imkanına sahip 3 helikopter TCG ANADOLU'dan kalkış yaptı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

DENİZALTI TCG ANADOLU'DAN KALKAN HELİKOPTERLERLE TESPİT EDİLDİ

TCG ANADOLU'dan havalanan helikopterler, senaryo gereği amfibi hedef sahasına sızan denizaltıyı tespit etti.

Bu faaliyetle denizaltı savunma harbi imkanları tatbikat sahasında uygulamalı olarak sergilendi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

ZAHA'LAR GEMİDEN SAHİLE İLERLEDİ

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 6 zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, gemiden sahile birliklerin intikalini sağladı.

ZAHA'ların sahaya çıkmasıyla amfibi harekatın kritik aşamalarından biri daha tamamlandı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

AKSUNGUR HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Silahlı insansız hava aracı AKSUNGUR, tatbikat senaryosu kapsamında belirlenen hedefleri imha etti.

AKSUNGUR'un atışlarının ardından muharebe alanında istihkam birlikleri devreye girdi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

TANK HENDEĞİ İÇİN YAMAÇ ÇÖKERTMESİ YAPILDI

Muharebe alanında tank hendeğinden geçişi sağlamak amacıyla istihkam birliklerince yamaç çökertmesi gerçekleştirildi.

Bu faaliyetle birliklerin zorlu arazi şartlarında ilerleyişine yönelik harekat kabiliyeti sergilendi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

SÜPER COBRA HEDEFİ VURDU

Süper Cobra helikopterleri tarafından belirlenen hedefler ateş altına alındı.

Ardından güdümlü mermilerle hedeflere top atışları yapıldı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

MAYIN TESPİT VE İMHA EDİLDİ

Mayın avlama gemisinin tespit ettiği mayının teşhisi, otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları tarafından yapıldı.

Tespit edilen mayın, senaryo kapsamında başarıyla imha edildi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

DENİZ PİYADELERİ HEDEFE İNDİRİLDİ

Gemide bulunan deniz piyade unsurlarının doğrudan istenilen hedefe helikopter vasıtasıyla indirilmesi icra edildi.

Tatbikatta çıkarmaların yapılması, amfibi harekatı destekleyen taarruz helikopteri atışları, gemiden hedefe manevra ve bot icrası da uygulandı.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

DENİZDE ARAMA KURTARMA VE SIHHİ TAHLİYE

Senaryoda denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye faaliyetleri de yer aldı.

Ayrıca denizaltıdan TCG ANADOLU'ya sıhhi tahliyeler gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

TANKSAVAR ATIŞLARIYLA ZIRHLI HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Düşman zırhlı araçlarının imhası kapsamında tanksavar atışları yapıldı.

Yakın hava desteği, muharebe arama kurtarma harekatı ve uzman nişancı unsurlarınca kritik hedeflerin etkisiz hale getirilmesi faaliyetleri de başarıyla icra edildi.

Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel