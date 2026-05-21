Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından EFES-2026, İzmir Seferihisar'da nefes kesen finalle tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ettiği seçkin gözlemci gününde TCG ANADOLU'dan TB-3 SİHA havalandı; AKSUNGUR, AKINCI TİHA, HÜRJET, ZAHA, KARAOK, MİLKAR elektronik harp sistemleri ve yerli savunma sanayii ürünleri sahada güç gösterisi yaptı.
