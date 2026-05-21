Başkan Erdoğan takip etti! EFES-2026’da yerli silahlar sahaya damga vurdu

AMFİBİ HAREKATA YAKIN HAVA DESTEĞİ

Amfibi hücum harekatına yönelik faaliyetlerde uçaklar tarafından yakın hava desteği sağlandı.

Çıkarma plajında bottan makineli tüfek ve roketatar atışları yapıldı. Faaliyet, Türkiye koordinatörlüğünde dost ve müttefik ülkelerden Azerbaycan, Libya ve Macaristan ile birlikte icra edildi.