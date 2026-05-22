İllere göre kurbanlık fiyatları belli oldu: Bayramda 3.3 milyon hayvan kesilecek
Kurban Bayramı’nda 3.3 milyon kurbanlık kesilmesi bekleniyor. TZOB’a göre kurbanlıklara 192 milyar liraya yakın, kasaplık hizmeti için de 8.2 milyar lira harcama yapılacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bayramda 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere 3.3 milyon kurbanlık kesilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Ziraat odalarından aldıkları verilere göre, büyükbaş kurbanlıkların 120 bin-450 bin, küçükbaşların ise 15 bin-45 bin lira civarında olduğunu aktaran Bayraktar, hisse bedellerinin de ortalama 25 bin-60 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
ORTALAMA 26.900 TL
Bayraktar, kurbanlıkların ekonomik değerine ilişkin de bilgi verdi:
"Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip bir büyükbaşın canlı kilogram fiyatının 411,19 lira olacağı dikkate alındığında, bayram süresince kesilecek 750 bin hayvan için ödenecek tutarın 123 milyar 357 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Küçükbaşlarda ise ortalama fiyatın 26 bin 900 lira olacağı varsayımıyla, yaklaşık 2 milyon 550 bin hayvan için ödenecek tutarın 68 milyar 595 milyon lirayı bulacağı öngörülüyor. 3.3 milyon kurbanlık için 192 milyar liraya yakın harcama yapılacağı tahmin ediliyor."
KESİM 1.500-15.000 TL
Kurban Bayramı süresince kesilecek milyonlarca büyük ve küçükbaş hayvandan elde edilecek derilerin, deri ve tekstil sanayisi açısından önemli hammadde niteliği taşıdığını anımsatan Bayraktar, kasaplık hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi:
"Kasaplar, kesim, yüzme ve parçalama işlemlerine göre farklı ücretler talep ediyor. Büyükbaş hayvanlarda yalnızca kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri için 10 bin lira ile 15 bin lira arasında, detaylı parçalama işlemleri için ise 15 bin lira ile 20 bin lira arasında ücret alınıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise kesim ücretleri bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kasaplık hizmetleri için ödenecek toplam tutarın 8.2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Kelle, işkembe, bağırsak gibi sakatat ürünleri de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor."
|Şehir
|Büyükbaş (TL/Baş)
|Küçükbaş (TL/Baş)
|Büyükbaş Canlı Kilo (TL)
|Küçükbaş Canlı Kilo (TL)
|İstanbul (Avrupa)
|150.000-450.000
|20.000-45.000
|480-500-520
|480-500-520
|İstanbul (Anadolu)
|140.000-400.000
|20.000-35.000
|480-500
|450-470
|Ankara
|120.000-350.000
|20.000-35.000
|380-420-450
|400-420-450
|İzmir
|130.000-350.000
|15.000-40.000
|380-420-450
|400-425-450
|Bursa
|150.000-350.000
|20.000-50.000
|450-480-500
|430-450-470
|Adana
|120.000-250.000
|20.000-40.000
|340-400
|320-400
|Antalya
|130.000-300.000
|15.000-35.000
|450-470
|450-470