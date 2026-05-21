Trabzonspor ve Konyaspor’dan net mesaj: Kupayı çok istiyoruz
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, saat 20.45’te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi kupaya kilitlendi. Bordo-mavililer 10’uncu Türkiye Kupası zaferi için sahaya çıkmaya hazırlanırken, Konyaspor cephesi tarihi finalde şehir ve camianın özlemini bitirmek istiyor. Fatih Tekke “Kupayı alırsak ‘başardık’ diyebiliriz” derken, İlhan Palut “Kupayı kazanmak istiyor muyum? Çok istiyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
- Trabzonspor ile Konyaspor arasında 64. Ziraat Türkiye Kupası finali yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
- Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupayı alamadıkları takdirde başarılı olamayacaklarını ve üçüncülüğün Trabzonspor için başarı olmadığını belirtti.
- Trabzonspor takım kaptanı Stefan Savic, kulübün 10. kez Türkiye Kupası kazanmasını takım, taraftarlar ve şehir için çok istediklerini söyledi.
- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın mücadelesi ve şehrin özlemi için kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.
- Palut, Trabzonspor'un sezonun başarılı takımlarından biri olduğunu ve kısa sürede yarışmacı bir kimliğe büründüğünü vurguladı.
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor takım kaptanı Stefan Savic ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.Final öncesi meydan okuma! Fatih Tekke ve İlhan Palut kupaya kilitlendi
TEKKE: KUPAYI CAMİAMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ
Fatih Tekke, kendileri için 1,5 yılda ikinci final maçı olacağına dikkati çekerek, bordo-mavili camianın kupayı çok istediğini söyledi.
Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia yarın kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız bu kesin. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Trabzonspor olarak camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz." diye konuştu.
"KUPAYI ALIRSAK 'BAŞARDIK' DİYEBİLİRİZ"
Tekke, Konyaspor ekibini zorlu mücadeleleri kazanarak finalde rakipleri olmalarından dolayı ayrıca tebrik etti.
Türkiye Kupası final yeri olarak Antalya'nın tercih edilmesine ilişkin soruya yanıt veren Tekke, "Trabzonspor için final oynamak çok önemli. Yeri bizim için çok önemli değil, Antalya olması, başka yer olması çok sorun değil." dedi.
Göreve geldiklerinde Trabzonspor'un durumunun çok iç açıcı olmadığını dile getiren Tekke, Trabzonspor için lig üçüncülüğünün başarı olmadığını vurguladı.
Saha içinde yer alan Trabzonspor oyuncularının değerinin arttığını aktaran Tekke, finalin kendileri için belirleyici olduğunu ifade etti.
Tekke, "Ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak 'başardık' diyebiliriz. Alamazsak tebrik edip 'başaramadık' deriz. Bugün ben çalıştığım bu ekibi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Onlarla gurur duyuyorum. Yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.
SAVİC: TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK
Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendilerini çok önemli ve zor bir maçın beklediğini söyledi.
Savic, "Kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için Trabzonspor'un 10'uncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz." dedi.
Final maçında oynayabilecek olmanın kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getiren Savic, Trabzonspor'a geldiğinde büyük bir kulüpte olduğunu bildiğini belirtti.
Savic, "Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalleri oynama fırsatını sunacağının bilincindeydim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı, önemli performanslar gösterdiler. Onlar da iyi mücadele gösterip finale yükseldiler, büyük başarı gösterdiklerini söylemek istiyorum. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışında dostluğumuz elbette yine devam edecek. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak." ifadelerini kullandı.
KONYASPOR CEPHESİ: BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise final maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her final oynayan takım gibi buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Bu kupayı hem takımımızın mücadelesi hem de şehrimizin ve camiamızın özlemi için istiyoruz" dedi.
Finale kalmanın kendileri adına önemli bir başarı olduğunu belirten Palut, kupayı kazanma isteklerinin yüksek olduğunu söyledi.
Palut, "Final oynayacak olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Elbette her final oynayan takım gibi, buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Açıkçası bunu hem takımımızın bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele için hem de şehrimizin ve camiamızın bu konudaki isteğini, özlemini hissettiğim için istiyorum" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"
Rakipleri Trabzonspor'un bu sezonun başarılı takımlarından biri olduğunu dile getiren Palut, bordo-mavili ekibin kısa sürede yarışmacı bir kimliğe büründüğünü belirtti.
Trabzonspor'a saygı duyduklarını vurgulayan Palut, "Rakibimiz Trabzonspor. Büyük maçtan önce de söylemiştim; bu sezonun başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bunu hoca burada olduğu için söylemiyorum. Belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı hale gelebileceğini Trabzonspor üzerinden takip ettik. Bu yönden bu takıma büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var, bunun bilincindeyiz" diye konuştu.
PALUT: FİNALİN HER DAKİKASINDA YÜKSEK KONSANTRASYON GEREKİYOR
Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Palut, final maçının sadece savunma ya da sadece hücum anlayışıyla kazanılamayacağını ifade etti.
Palut, "Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Önlemlerimizi alırken, nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maçın, özellikle de final maçlarının sadece savunma yaparak ya da sadece hücum ederek kazanılamayacağının bilincindeyiz. Her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz ve finalin her dakikasını yüksek konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.
"GÜZEL BİR FİNAL İZLETMEK İSTİYORUZ"
Finalin yüksek rekabet içinde geçeceğini ancak centilmenlikten uzaklaşmak istemediklerini söyleyen Palut, futbol kamuoyunun güzel bir mücadele izlemesini temenni etti.
Palut, "İnşallah güzel bir maç olur. Ne kadar rekabet olacak olsak da yarın sahada yüksek seviyede bir mücadele ve centilmenlik unsurlarının da devreye gireceğini düşünüyorum. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlar.
Tribündeki taraftarlar, televizyon başındaki izleyiciler ve futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izler. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, biz ne kadar kazanmak istiyorsak da iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını diliyoruz. Bu konuda hayırlısını diliyoruz. Ama bu kupayı çok istediğimiz de bir gerçek" ifadelerini kullandı.
"RAKİBİMİZ BASKILI BAŞLAYAN, BU ANLARI İYİ OYNAYAN BİR TAKIM"
Trabzonspor'un maçlara baskılı başlayabilen ve bu bölümleri etkili oynayabilen bir takım olduğunu kaydeden Palut, buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi.
Palut, "Sonuçta rakibimiz sürekli maçlara baskılı başlayan, bu anları iyi oynayan bir takım. Bu maç özelinde de yaklaşımımız buna göre olacak. İstemediğimiz bir durum yaşamamak için dikkatli olmalıyız" dedi.
Göreve geldiği dönemde oyuncularıyla yaptığı konuşmaları da hatırlatan Palut, takımın gelişiminde inanç ve mücadelenin belirleyici olduğunu vurguladı.
Palut, "Taraftarlarımız da hatırlayacaktır; buraya ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantımdı, belki de birinci toplantımdı tam hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim: Benden önce burada çok sevdiğim Türk antrenörler çalıştı. Ben buraya geldiğimde bütün camia için bir şeylerin düzeleceğine dair bir inanç oluşmaya başladı.
Ama ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Benim elimden bunu tek başıma gerçekleştirmek gelmez. Daha önceki süreçlerde eksik olan şey inanç olabilir. Oyuncularıma da bunu söyledim. Burada sizin daha fazla çaba göstermeniz, daha fazla mücadele etmeniz ve daha çok inanmanız gerekiyor dedim. Oyuncularla yaptığımız konuşmanın özü tam olarak buydu" dedi.
"TAKIM KAZANMAYA BAŞLADIKÇA ÖZGÜVENİ ARTTI"
Konyaspor'un kazandıkça özgüveninin yükseldiğini belirten Palut, takımın potansiyelini sahaya daha iyi yansıtmaya başladığını söyledi.
Palut, "Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız olmasıydı. Takım kazanmaya başladıkça var olan potansiyel, özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Bugün için de kupa finaline kaldığımız günden itibaren, yarı final maçından sonra tüm odağımız bu final oldu. Aradaki maçlar da bizim için konsantre olunması gereken, kolay olmayan maçlardı" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın hakem yönetimine ilişkin de temennide bulunan Palut, "Hocam da söyledi; inşallah Halil Hoca bu büyük rekabete, futbolu güzelleştirmeye çalışan iki takıma yakışır şekilde çok iyi bir yönetim gösterir. Kazananın da kaybedenin de aklında soru işareti bırakmayacak bir yönetimle bu maç tamamlanır. Bu bir final maçı. İnşallah güzel bir final olur" diye konuştu.
"YARIN GÖRMEK İSTEDİĞİM EN ÖNEMLİ PARAMETRE MÜCADELE"
Final maçında oyuncularından beklentisini de açıklayan Palut, son ana kadar mücadele eden bir takım görmek istediğini belirtti.
Palut, "Benim için önemli olan şu: Oyuncular, sonuna kadar mücadele etsinler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre de bu. Sonuna kadar mücadele etsinler, zorlasınlar, vazgeçmesinler. Fatih Hoca'nın da dediği gibi sonuçta biz karşılıklı oynayacağız. Bütün antrenmanlarımızda da bunu yaptırmaya çalışıyoruz. Yarın kırılma anları çok önemli olacak. O anları doğru değerlendirmemiz ve lehimize kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Finale kalmanın Konyaspor adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Palut, "Yarın bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Buraya gelmek, final oynama hakkını elde etmek çok önemli ve değerli. Attığımız her adımdan gurur duyuyorum. Bunlar inanılmaz kazanımlar. Yarın da bunlardan bir tanesi olacak. Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli" diye konuştu.
"KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR MUYUM? ÇOK İSTİYORUM"
Futbolda sonuca hükmetmenin her zaman mümkün olmadığını belirten Palut, buna rağmen kupayı kazanmayı çok istediklerini ifade etti.
Palut, "Futbolun sonucuna hükmedemeyiz. Her şeyi çalışırsınız ama topun kaleye girip girmemesi bazen tamamen sizin kontrolünüz dışında gelişebilir. Kupayı kazanmak istiyor muyum? Çok istiyorum. Bu benim kariyerim için de inanılmaz bir şey olur. Ama yarın kupayı kazansam da kazanamasam da bu sürece aynı bakış açısıyla yaklaşacağım.
Sonuç olarak kazanmayı çok istiyorum ama benim bu maçta çok fazla bir kaybetme endişem yok. Çünkü buraya kadar gelmek de çok değerli. Final saatlerine yaklaştığımız bu süreçte tarif etmesi zor, inanılmaz bir duygunun içindeyiz" diye konuştu.
TRABZONSPOR'UN YILDIZLARINA ÖZEL DİKKAT
Trabzonspor'un etkili oyuncularına dikkat çeken Palut, büyük maçlarda bireysel yeteneklerin bir anda devreye girebildiğini söyledi.
Palut, "Büyük maçların farkı şu; hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilecek büyük yeteneklere sahip rakip oyuncular oluyor. Trabzonspor'da da bu özellikte oyuncular var. Özellikle bu süreçte yıldızlaşan oyunculara dikkat etmemiz gerekiyor. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, takımda bu anlamda fazla oyuncu var. Bu da kaçınamayacağımız bir gerçek" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.