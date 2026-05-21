Trabzonspor ve Konyaspor’dan net mesaj: Kupayı çok istiyoruz

SAVİC: TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendilerini çok önemli ve zor bir maçın beklediğini söyledi. Savic, "Kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız için ve şehrimiz için Trabzonspor'un 10'uncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz." dedi. Final maçında oynayabilecek olmanın kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getiren Savic, Trabzonspor'a geldiğinde büyük bir kulüpte olduğunu bildiğini belirtti. Savic, "Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalleri oynama fırsatını sunacağının bilincindeydim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı, önemli performanslar gösterdiler. Onlar da iyi mücadele gösterip finale yükseldiler, büyük başarı gösterdiklerini söylemek istiyorum. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışında dostluğumuz elbette yine devam edecek. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR CEPHESİ: BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise final maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her final oynayan takım gibi buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Bu kupayı hem takımımızın mücadelesi hem de şehrimizin ve camiamızın özlemi için istiyoruz" dedi. Finale kalmanın kendileri adına önemli bir başarı olduğunu belirten Palut, kupayı kazanma isteklerinin yüksek olduğunu söyledi. Palut, "Final oynayacak olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Elbette her final oynayan takım gibi, buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Açıkçası bunu hem takımımızın bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele için hem de şehrimizin ve camiamızın bu konudaki isteğini, özlemini hissettiğim için istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM" Rakipleri Trabzonspor'un bu sezonun başarılı takımlarından biri olduğunu dile getiren Palut, bordo-mavili ekibin kısa sürede yarışmacı bir kimliğe büründüğünü belirtti. Trabzonspor'a saygı duyduklarını vurgulayan Palut, "Rakibimiz Trabzonspor. Büyük maçtan önce de söylemiştim; bu sezonun başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bunu hoca burada olduğu için söylemiyorum. Belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı hale gelebileceğini Trabzonspor üzerinden takip ettik. Bu yönden bu takıma büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var, bunun bilincindeyiz" diye konuştu. PALUT: FİNALİN HER DAKİKASINDA YÜKSEK KONSANTRASYON GEREKİYOR Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Palut, final maçının sadece savunma ya da sadece hücum anlayışıyla kazanılamayacağını ifade etti. Palut, "Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Önlemlerimizi alırken, nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maçın, özellikle de final maçlarının sadece savunma yaparak ya da sadece hücum ederek kazanılamayacağının bilincindeyiz. Her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz ve finalin her dakikasını yüksek konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR FİNAL İZLETMEK İSTİYORUZ" Finalin yüksek rekabet içinde geçeceğini ancak centilmenlikten uzaklaşmak istemediklerini söyleyen Palut, futbol kamuoyunun güzel bir mücadele izlemesini temenni etti. Palut, "İnşallah güzel bir maç olur. Ne kadar rekabet olacak olsak da yarın sahada yüksek seviyede bir mücadele ve centilmenlik unsurlarının da devreye gireceğini düşünüyorum. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlar. Tribündeki taraftarlar, televizyon başındaki izleyiciler ve futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izler. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, biz ne kadar kazanmak istiyorsak da iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını diliyoruz. Bu konuda hayırlısını diliyoruz. Ama bu kupayı çok istediğimiz de bir gerçek" ifadelerini kullandı.