Matkovic için devlerle yarışıyor

Galatasaray yeni sezonda kadrosuna yetenekleri gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemi takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi.

18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. Osijek'le bu sezon 18 maça çıkıp 4 kez gol sevinci yaşayan 1.91 boyundaki Hırvat futbolcunun takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.