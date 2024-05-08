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Dortmund mucizesi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Dortmund mucizesi

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund, 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i aynı sonuçla devirerek adını finale yazdırdı. Alman devinde golü takımın emektar yıldızı Mats Hummels 50. dakikada kaydetti.

Julian Brandt'ın ortasında kafayı vuran Alman stoper, galibiyeti getirdi. 32 takımın katılımıyla başlayan turnuvada 467 milyon Euro'luk kadro değeriyle organizasyonun en pahalı 12. takımı olan Dortmund, 1 Haziran'da Wembley'de yapılacak finale çıkarak sürprize imza attı. Devler Ligi'nde diğer finalist bugün 22.00'de Real Madrid- Bayern Münih maçının ardından belli olacak.

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