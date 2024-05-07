Tek hedef kupa: Fırtına 16, Abdullah Avcı ise 3. finalin peşinde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek. Bordo-Mavililer, gözünü hedefe dikti. İlk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanştan istediği skoru almayı amaçlıyor.

15 kez final oynayan ve en son 2019-2020 sezonunda Alanya'yı 2-0 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamanın peşinde. Trabzonspor eğer kupayı alabilirse, 10. kez mutlu sona ulaşacak. İlk Süper Lig şampiyonluğını ve Süper Kupa'yı (iki kez) Trabzonspor ile kazanan teknik patron Abdullah Avcı da Türkiye Kupası'nı çok istiyor.