Renkli festival!

İstanbullular 2024 sezonu, Suzan Kardeş'in Hıdırellez Festivali'yle başladı. 7000 kişiyle kapılarını açan, dj performansları ve bando gösterileriyle başlayan festival, konserle devam etti. Konserin 'Suzan Kardeş ve sanatçı dostları' bölümünde sırasıyla Deniz Çakır, Birce Akalay, Ayta Sözeri ve Simge Sağın sahnede Kardeş'e şarkıları, güzellikleri, esprileri ve danslarıyla eşlik etti.



ÜNLÜ AKINI!

Ünlü isimler festivale akın etti. Melis Sezen, Asuman Dabak, Bestemsu Özdemir, Devin Özgür Çınar, Onur Akbay, İrem Çıray, Gülenay Kalkan gibi isimler etkinlikte yerini aldı. Konser sonunda misafirler Hıdırellez için oluşturulan 'Ritüel Alanı'na' geçti, dileklerini tuttu, ateşten atladı. Binlerce seyirci, kendilerine hediye edilen kırmızı fularları dilek ağacına astı.

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