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Ölümcül tuzak

Adem Çay, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay’a ‘İntihar edeceğim’ diye mesaj gönderdi. Yardıma giden kadını tuzağa çekti. Tabancayla göğsünden vurarak katletti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Ölümcül tuzak

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Samsun İlkadım'daki Belediyeevleri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladı. Koca, eşine gece mesaj atarak 'intihar edip kendini öldüreceğini' yazdı. Kadın da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşını alıp konuşmak üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti.

Çift arasında yazlık evin boşanmaları halinde kime kalacağı konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Yan odadaki Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silah doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldu. Evde bulunan katil zanlısı, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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