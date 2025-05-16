T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2023/456 Esas

KARAR NO :2025/77 Karar

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundansuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/03/2025 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Feriel Boufedji'nin Beraat'ine karar verilmiştir. Sanık Feriel Boufedji'ye (Ahmed ve Nabila kızı, 17/02/1995 Cezayir doğumlu) gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.14/05/2025

Basın No: ILN02224587 #ilan.gov.tr