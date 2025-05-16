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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız nereli, kaç yaşında?

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın biyografisi merak ediliyor. Son olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip “bildiklerimi anlatacağım” diyerek savcıya ifade veren Yıldız'ın hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte Ertan Yıldız'ın biyografisine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 23:18
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız nereli, kaç yaşında?

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İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın biyografisi merak ediliyor. İşte Ertan Yıldız'ın biyografisine ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ertan Yıldız kimdir?

Ertan Yıldız, 1970 yılında doğmuştur. 1991'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünü tamamladı. Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını aldı.

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız itirafçı oldu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

5 yıllık finans sektörü tecrübesi ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak atandı. Ertan Yıldız evli ve 2 çocuk babası.

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