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'Eş'siz son!

Miami’de yaşayan şarkıcı Yeşim Erçetin’in 2 yıl önce evlendiği eşi Fevzi Kardeseci, banyoda başını mermere çarparak hayatını kaybetti. Erçetin, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını söylemişti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
’Eş’siz son!

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Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci'yle 2 yıl önce ABD'nin Miami kentinde evlendi. Evlendikten sonra Miami'de kendilerine yeni bir hayat kuran çift, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Önceki gün ise Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eşinin cesedini bulduğunu söyleyen Erçetin, acı haberi "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu... Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle verdi. Manken, kumar alışkanlığı bulunan eşinden şiddet gördüğünü dile getirmişti.

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