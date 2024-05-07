’Eş’siz son!

Eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci'yle 2 yıl önce ABD'nin Miami kentinde evlendi. Evlendikten sonra Miami'de kendilerine yeni bir hayat kuran çift, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Önceki gün ise Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eşinin cesedini bulduğunu söyleyen Erçetin, acı haberi "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu... Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle verdi. Manken, kumar alışkanlığı bulunan eşinden şiddet gördüğünü dile getirmişti.