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'Damla'ya damlaya hayat olur

Damla, SMA’ya yakalandı. Tedavisi yurt dışındaydı. Ailesi çağrı yaptı: Kızımızın çok az zamanı var. Destek bekliyoruz...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
’Damla’ya damlaya hayat olur

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Adana'da Leyla-Fatih Fırat çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Damla'ya SMA teşhisi kondu. Baba Fatih Fırat, o dönem 30 milyon lira olan tedavi ücretini yanlış anlayarak 30 bin lira zannetti.

Evdeki eşyaları satıp, eksik kalan kısmı da borçlanarak 30 bin lirayı tamamladı. Fakat tedavi ücretinin 30 milyon lira olduğunu öğrenen Fatih Fırat adeta yıkıldı. Diyaliz hastası olan Fırat, kızı için yardım kampanyası başlattı. Son valilik izninde yüzde 34'e ulaşan Damla'nın yardım kampanyasında kritik sürece girildi. Eğer 243 günde yüzde 100'e ulaşılamazsa Damla tedavi olamayacak.
ALİ ALTUNTAŞ

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