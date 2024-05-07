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'Baş'larına gelmeyen kalmadı

Hakan Baş’tan sonra Bensu Soral’ın da kalbinde problem çıktı. Soral, ritim bozukluğu yaşıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
’Baş’larına gelmeyen kalmadı

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Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun yıllar süren ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırmışlardı. Bir süre önce evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çiftin ilk büyük problemi, Soral'ın bebek istememesiydi. Zor süreci birbirleri ile atlatmayı başaran ve evliliklerine bir şans daha veren çift, şu sıralar ise sağlık problemleriyle gündeme geliyor.

RİTİM BOZUKLUĞU!
Geçtiğimiz yıl Baş'ın kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmış ve iş adamı ciddi bir operasyon geçirmişti. Şimdi de eşinin sağlık durumu yüzünden stresli günler geçiren Soral'dan kötü haber geldi. Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüphe ediliyor. Taburcu olan Soral, evde dinleniyor.

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