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İpliği 'pazar'a çıktı

Seçil Erzan hakkında, Çorlu’da pazarcıları da dolandırdığı iddiasıyla iki yeni iddianame daha hazırlandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
İpliği ’pazar’a çıktı

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İstanbul'da 'yüksek karlı gizli fon' adıyla futbol dünyasının ünlülerini dolandıran bankacı Seçil Erzan'a bir dava daha geldi. Çorlu'da 5 müştekinin şikayetleri üzerine hazırlanan iki yeni iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi. Çorlu'da pazarcılıkla geçinen Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın 'müşteki' olarak yer aldığı ilk iddianamede sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı. Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi.

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