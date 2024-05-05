Hediye telaşı!

Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan Engin, uzun süre burada alışveriş yapıp sevgili İlayda Alişan'a hediyeler aldı.

YAVAŞ KALDI!

Keyifli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Engin, alışveriş sonrası muhabirlere poz verdi. Aracını teslim alacağı sırada muhabirlerle karşılaşan Engin, "Hızlıca alışveriş yapıp gidecektim yine sizlere yakalandım" açıklamasında bulundu.