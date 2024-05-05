Alzheimer’a çilek

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çeşit çeşit sebze ve meyveler, tezgahları süslüyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, faydalarını açıklıyor:
KABAK: Göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalıdır. Bağırsakları çalıştırır, kabızlık riskini azaltır.
KARPUZ: Yüzde 92 oranında su içeriğiyle karpuz, sıvı ihtiyacını karşılar. Kanser gelişme riskini azaltır. Kan basıncını düşürür.
ÇİLEK: Lif ve antioksidan açısından zengindir. Kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucudur.