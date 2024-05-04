Beşiktaş’ta Rize’ye karşı galibiyet kapısını 90+7’de İngiliz stoper Joe Worrall açtı

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 90+7'de attığı golle 3-2 yendi. 5. dakikada topun başına geçen Shelvey ön direğe ortasını yaptı. Emirhan topu arkaya aşırdı. Boşta kalan Olawoyin topu boş ağlara gönderdi: 0-1. 7'de Svensson'un yaptığı ortada arka direkte Necip topu indirdi ve Colley topu ağlara gönderdi: 1-1. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Semih Kılıçsoy'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal oldu. Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından Salih'in çevirdiği topun oyun dışında olduğuna karar verdi.

38'de Ghezzal'ın şutu üst direkten döndü. 65'te Ghezzal'ın ortasına iyi yükselen Rashica, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e taşıdı. 68'de Rizespor bir kez daha beraberliği yakaladı. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta Emirhan kafayla topu ağlara yolladı: 2-2. 86'da Cenk Tosun çalımını attı ve şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı. 90+7'de Chamberlain arka direkteki Worrall'a ortasını açtı. Worrall içeri çevirmek istedi ancak savunmadan dönen top önüne düştü. İngiliz stoperin yere düşerken yaptığı vuruş çizgiyi geçince Beşiktaş, sahasında 3 puanı kaptı.



ALANYA'YA KARŞI YOKLAR

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Semih gibi Colley de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.