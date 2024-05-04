PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş'ta Rize'ye karşı galibiyet kapısını 90+7'de İngiliz stoper Joe Worrall açtı

Beşiktaş, 5’te Olawoyin’in golüyle geriye düştü. 7’de Colley, 65’te Rashica ile öne geçen Kartal’a 68’de Emirhan cevap verdi. Son sözü ise Worrall söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Beşiktaş’ta Rize’ye karşı galibiyet kapısını 90+7’de İngiliz stoper Joe Worrall açtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 90+7'de attığı golle 3-2 yendi. 5. dakikada topun başına geçen Shelvey ön direğe ortasını yaptı. Emirhan topu arkaya aşırdı. Boşta kalan Olawoyin topu boş ağlara gönderdi: 0-1. 7'de Svensson'un yaptığı ortada arka direkte Necip topu indirdi ve Colley topu ağlara gönderdi: 1-1. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Semih Kılıçsoy'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal oldu. Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından Salih'in çevirdiği topun oyun dışında olduğuna karar verdi.

38'de Ghezzal'ın şutu üst direkten döndü. 65'te Ghezzal'ın ortasına iyi yükselen Rashica, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e taşıdı. 68'de Rizespor bir kez daha beraberliği yakaladı. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta Emirhan kafayla topu ağlara yolladı: 2-2. 86'da Cenk Tosun çalımını attı ve şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı. 90+7'de Chamberlain arka direkteki Worrall'a ortasını açtı. Worrall içeri çevirmek istedi ancak savunmadan dönen top önüne düştü. İngiliz stoperin yere düşerken yaptığı vuruş çizgiyi geçince Beşiktaş, sahasında 3 puanı kaptı.

ALANYA'YA KARŞI YOKLAR
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Semih gibi Colley de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA