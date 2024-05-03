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Helal sana Hayes: Fener'in yıldızı Müslüman olmamasına rağmen oruç tuttu

Alba Berlin’e karşı 50 sayı atan Nigel Hayes’in oruç tuttuğunu takım arkadaşı Tarık Biberovic açıkladı. Hayes’e F.Bahçe taraftarları da “Müslüman ol” çağrısı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Helal sana Hayes: Fener’in yıldızı Müslüman olmamasına rağmen oruç tuttu

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen ve başarılı performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis ile ilgili dikkati çeken bir gerçeği, Kanarya'nın bir diğer yıldızı Tarık Biberovic açıkladı.

30 GÜN ORUÇ TUTTU
Geride bıraktığımız Ramazan ayında Alba Berlin ile oynadıkları maçta 50 sayı atarak EuroLeague tarihinin bir maçta sayı atma rekorunu kıran Hayes'in 30 gün boyunca oruç tuttuğu ortaya çıktı. İyi bir dostluğunun olduğu Biberovic ile yaptığı konuşmada oruç tutmaya hevesli olduğunu anlatan ve bunu deneyen Hayes, daha sonra Ramazan ayının tamamını bu şekilde geçirmeye karar verdi.

MÜSLÜMAN OL HAYES
Biberovic, "Nigel oruç tutacağımı duyunca, eşlik etmek istediğini anlattı. Ramazan'da bizimle iftar yaptı, sahura kalktı. Oruç tuttu ve bunu çok beğendi. Müslüman olmamasına rağmen 30 gün oruç tuttu" dedi. F.Bahçeli taraftarlar ise "Helal olsun sana Hayes. Artık sıra Müslüman olmakta" yorumu yaptı.

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