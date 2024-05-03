Deniz’i hedef aldı!

Çağlayan Topaloğlu, önceki gün Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. "Prestij" müzik döneminden herkesle iletişiminin devam ettiğini belirten Topaloğlu, "Bir tek Özcan Deniz ile görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. 'Özcan Deniz' olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde... Eşeğin hatrı yoksa sahibinin hatrı vardır. Ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin" diyerek tepkisini gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN