Kruvaziyer çıkarması

Ülkemize gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer gemi yolcu sayısı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.15 artarak 61 bin 113'e ulaştı. Geçen yıl ilk çeyrekte 42 olan limanlarımıza yanaşan gemi sayısı, bu yıl aynı dönemde 50'ye çıktı.

Söz konusu dönemde, en çok kruvaziyer gemisini ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 2024'ün ilk 3 ayında 26 gemi ve 35 bin 885 yolcuya ev sahipliği yaptı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer gemileriyle ülkeye gelen yolcu sayısının geçen yıl 1.5 milyonu geçtiğini, bu yıl sayının artacağını belirtti.

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