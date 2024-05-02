Hansi Flick yüksekten uçtu

Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, burada daha önce de gündeme gelen Alman teknik adam Hansi Flick'in menajeri ile ilk teması kurdu. 59 yaşındaki teknik adamın maaş beklentisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi. Hasan Arat bu rakamı duyduktan sonra geri adım attı ve bekleme koyuldu. Son olarak 2021-2023 arası 25 maçta Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick, 10 Eylül'de görevinden alınmıştı. Flick bu 25 maçlık periyotta 1.72 puan ortalaması tutturdu. Geçen seneden beri takım çalıştırmayan Flick, Bayern Münih'te 2.53 puan ortalaması yakalamıştı.

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