Milan’ın Nelsson ısrarı!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci planda kalan ancak sonrasında mental açıdan kendisini toparlayan ve kritik maçlarda başarılı performans sergileyen Victor Nelsson için Milan ikinci hamlesini yaptı. Daha önce başarılı stoperi transfer etmek için Galatasaray yönetimi ile temas kuran ancak başarılı olamayan Milan, ikinci bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı.

Galatasaray yönetimi, son haftaların başarılı ismi Nelsson ile ilgili kararını sezon sonunda verecek. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, bu sezon 43 maçta forma giydi. 2 gol katkısı verdi. Sarı-Kırmızılılar olası bir satış durumunda Nelsson'dan 25 milyon Euro'luk bonservis geliri hedefliyor. Galatasaray, Nelsson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer etmişti.