Kalkınma yoluna destek!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldi. Kalkınma Yolu için Irak'ta imzalanan dörtlü mutabakatın ardından görüşmelere devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Suwaidi ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu. BAE'nin projeyi önemsediğini vurgulayan Uraloğlu, "Irak ile uzun zamandır projeyle ilgili görüşüyorduk. İmzaladığımız mutabakatla BAE ve Katar da dahil oldu. BAE hem projenin finansmanı hem yük temini hem de işletilmesi konusunda katkılar sağlayacak" dedi.

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