Fırtına, Gaziantep’e karşı 2-0 geri düştüğü maçı 4-2 geri kazandı

Hafta ortası Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü 3-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig'de kalma savaşı veren Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk ekip 12'de öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 21'de Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. İkinci yarıda Fırtına koptu. 50'de Visca'nın pasında Onuachu farkı indirdi: 1-2. 65'te Bardhi'nin füzesiyle skor eşitlendi: 2-2. 1 dakika sonra yine Visca, Onuachu'ya asist yaptı: 3-2. 68'de Onuachu hat-trick yaparak fişi çekti. Bordo-Mavililer, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçı 4-2 kazandı.

KİMLİĞİMİZE BÜRÜNDÜK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarı topa sahip olmayı çok doğru kullandık. Doğru oyunla peş peşe goller geldi. Oyuncular, Trabzon kimliğine uygun hareket ettiği için teşekkürler" dedi.