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Fırtına, Gaziantep'e karşı 2-0 geri düştüğü maçı 4-2 geri kazandı

Kümede kalma savaşı veren konuk ekip, 12’de Sorescu, 21’de Draguş ile 2-0 öne geçti. Trabzonspor, ikinci yarıda 18 dakikada 4 gol bulup coştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Fırtına, Gaziantep’e karşı 2-0 geri düştüğü maçı 4-2 geri kazandı

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Hafta ortası Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü 3-2 yenen Trabzonspor, Süper Lig'de kalma savaşı veren Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk ekip 12'de öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 21'de Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. İkinci yarıda Fırtına koptu. 50'de Visca'nın pasında Onuachu farkı indirdi: 1-2. 65'te Bardhi'nin füzesiyle skor eşitlendi: 2-2. 1 dakika sonra yine Visca, Onuachu'ya asist yaptı: 3-2. 68'de Onuachu hat-trick yaparak fişi çekti. Bordo-Mavililer, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçı 4-2 kazandı.

KİMLİĞİMİZE BÜRÜNDÜK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarı topa sahip olmayı çok doğru kullandık. Doğru oyunla peş peşe goller geldi. Oyuncular, Trabzon kimliğine uygun hareket ettiği için teşekkürler" dedi.

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