V’ay can’ına!

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay'ın bir kadın ile samimi olduğu haberi gelen Aycan Yanaç soluğu gece kulübünde aldı. Kulübün içerisinde sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, sinirden çılgına dönerken Muhammed Zeyit Günay'a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası Günay'ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı. Olayın ardından Aycan Yanaç, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Milli sporcu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TV100'ün haberine göre, olayı doğrulayan Yanaç, "Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" dedi. Yanaç'ın ellerinin duvarları yumruklamaktan paramparça olduğu görüldü. Survivor'da yarışmacıyken de aldatılmasını onaylayan Yanaç, bu konular hakkında çok konuşmak istemeyerek, ilişkisinin bittiğini belirtti.

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