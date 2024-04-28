SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Emaneti devretti

Millet İttifakı’nın genel seçim mağlubu Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından, Meral Akşener de koltuktan kalkmak zorunda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Emaneti devretti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ATO Congresium'da yapılan 5. olağanüstü kurultayındaki konuşmasında, "Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız" ifadelerini kullandı. Sonra salondan ayrıldı. Başkanlık yarışının ilk turunda, Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. İkinci turda Tolga Akalın çekilince, Aydın 565, Dervişoğlu ise 570 oy topladı. Seçim üçüncü tura kaldı. Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak İyi Parti'nin yeni başkanı oldu. Başkan Erdoğan, Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular masada?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan Özgür Özel’i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... Kritik zirve 2 Mayıs’ta
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Schengen vizesi alacaklara kötü haber! 3 Avrupa ülkesi başvuruları durdurdu! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA