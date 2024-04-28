Emaneti devretti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ATO Congresium'da yapılan 5. olağanüstü kurultayındaki konuşmasında, "Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız" ifadelerini kullandı. Sonra salondan ayrıldı. Başkanlık yarışının ilk turunda, Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. İkinci turda Tolga Akalın çekilince, Aydın 565, Dervişoğlu ise 570 oy topladı. Seçim üçüncü tura kaldı. Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak İyi Parti'nin yeni başkanı oldu. Başkan Erdoğan, Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

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