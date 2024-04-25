Tehlikeyle ’göz’ göze!

Göz ovuşturmak, elimizle mikropları gözümüze taşıdığımız için göz enfeksiyonlarına, göze uygulanan aşırı baskı ise uzun dönemde retina hasarına, alerjik reaksiyonlara, göz kuruluğuna, göz yüzeyinde travmalara sebep olabiliyor. Aynı zamanda korneanın şeklini değiştirdiği için astigmata da yol açabiliyor. Op. Dr. Murat Yamiç, göz ovuşturmanın ayrı keratokonus adlı kornea hastalığına da neden olabildiğini söylüyor.

10-20 YAŞ ARASI GÖRÜLÜR

Yamiç, "Keratokonus, gözümüzün ön kısmında bulunan ve şeffaf bir yapıya sahip olan korneanın öne doğru sivrilerek koni şeklini almasıdır. Sebebini tam olarak bilmediğimiz bu hastalığın yapılan bilimsel çalışmalarla genetik geçiş sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir. En sık 10-20 yaş arasında görülmektedir. Hastalık 10-20'li yaşlarda daha sık görülüyor. Genellikle her iki gözü de etkiler. Görüşte hafif bulanıklık, düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi nedeniyle görmede hafif bozulma, ışığa ve parlamaya hassasiyet, gözde kızarıklık veya şişmeye dikkat. İleri aşamalarda kontakt lensler göze uymayabilir" diyor.