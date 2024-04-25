Söz kesti!

Mehmet Dinçerler ile evlenen ancak kısa süre sonra boşanan Hadise, aşkta aradığını bulamadı. Başarılı isim, aşkta aradığını bulamadı ancak sevdiklerine destek olmaya devam ediyor. Hadise, arkadaşının sözünde yüzükleri takan isim oldu. Başarılı şarkıcı, arkadaşına altın takmayı da ihmal etmedi.

O anları sosyal medyadan paylaşan Hadise, "Canlarım... Aşk çok güzel. Siz çok güzel ve çok değerlisiniz benim için. Hep ellerinizi sımsıkı tutun ve her adımınızı aşkla, sevgiyle ve saygıyla atın. Sizi seviyorum..." notunu düştü.

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