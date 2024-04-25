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Kaçan balık Boniface!

Bu sezon 18 gol ve 10 asistleL everkusen’in başarısında kilit rol oynayan Victor Boniface’in 2018 yılının ocak ayında Lefke formasını giydiği ortaya çıktı. 3 maçta oynayıp 3 gol atanN ijeryalı yıldız 1 yıl sonra ise Bodo Glimt’e transfer oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Kaçan balık Boniface!

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Bu sezon tartışmasız Avrupa futbolunun en flaş ekibi Leverkusen oldu. Şu ana kadar resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Alman ekibi, Bundesliga'da Bayern Münih'in hegemonyasına son verirken, Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

BAŞARININ MİMARLARINDAN
Leverkusen'in Xabi Alonso yönetiminde elde ettiği bu unutulmaz başarının en büyük mimarlarından birisi de Victor Boniface oldu. Sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Union SG'den Leverkusen'e transfer olan Nijeryalı forvet 29 maçta 18 gol ve 10 asistle yıldızlaştı. Büyük çıkışıyla adından söz ettiren Boniface ile ilgili çarpıcı bir detay gündemi sarstı. 23 yaşındaki futbolcunun 2018 yılında kısa bir süre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi'nde oynadığı ortaya çıktı. KKTC Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki kayıtlara göre Ocak 2018'de Nijerya'dan Lefke'ye transfer olan genç futbolcu 3 maçta forma giydi.

ÇOK BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI
Boniface bu karşılaşmalarda 3 gol attıktan sonra ülkesine geri döndü. Bundan 1 yıl sonra ise Norveç ekibi Bodo Glimt, Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Bodo'daki yükselişi sonrası önce Union SG sonra da Leverkusen'e transfer olan Victor Boniface, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda da ülkesi adına ter döktü.

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