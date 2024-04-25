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Bir 'Demet' isyan!

Demet Akalın, 5 bin TL karşılığında evinde oturan kiracısına tepki gösterdi. Akalın, “Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım” diyerek sinirlerine hakim olamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Bir ’Demet’ isyan!

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Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte... Mankenlik yaptığı yıllarda bir ev alan Akalın, programda kiracısıyla yaşadığı polemiği anlattı. Aylık 5 bin TL kira aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullanarak çok sinirlendi.

"SAATLERCE BEKLİYORDUM"
Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum" açıklamasını yaptı.

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