Başkan Erdoğan’dan muhalefete baklava kutusu göndermesi! Rüşveti hatırlatıp ders verdi: Hadi oradan!
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin büyük ailesine ve ortak değerlere dil uzatanlara sert tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerini ve skandallarını unutup ahlak simsarlığına soyunan muhalefete "Hadi oradan! Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Önce aynaya bakın, içinizdeki çürükleri ayıklayın" sözleriyle yüklenen Erdoğan, AK Parti teşkilatının dimdik ayakta olduğunu ve sahada tıkır tıkır işleyen mekanizmalarla millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası kürsüye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi cambazlara ve kirli algı operasyonlarıyla AK Parti'yi hedef alan muhalefete sert bir duvar ördü.
Kendi kapkara geçmişlerini unutup ahlak simsarlığına soyunanlara "Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri ayıklayın!" diyen Erdoğan, muhalefetin maskesini bir kez daha indirdi.Erdoğan: Ahlak dersi vermeyin hadi oradan!
Türkiye'nin her meseleyi geride bırakarak çok daha güçlü, sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, teşkilatın dimdik ayakta olduğunun altını çizdi. Sağda solda birkaç münferit olay üzerinden büyük AK Parti ailesine ve ortak değerlere dil uzatmaya yeltenenlere asla geçit vermeyeceklerini belirtti:
Başkan Erdoğan, "Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin." dedi.
"BİZE AHLAK DERSİ VERMEYE KALKIYORLAR: HADİ ORADAN!"
Muhalefetin skandallarla ve örtbas edilen ilişkilerle dolu geçmişini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum, baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar.
Yolsuzluğu, haksızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli fesat ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar.
Onlara diyorum ki: Hadi oradan! Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız?" ifadelerini kullandı.
"ÖNCE AYNAYA BAKIN, İÇİNİZDEKİ ÇÜRÜKLERİ AYIKLAYIN!"
Muhalefet cephesine "Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın" diyen bulunan Başkan Erdoğan, bu temizlikten sonra geride hala birileri kalırsa ancak o zaman akıl vermeye kalkabileceklerini ifade etti.
Son olarak Başkan Erdoğan, AK Parti'nin sahada tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız.
Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız, vatandaşımızla yüz yüze iletişim hâlinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz.
Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz hâlinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun, çözer, işimize bakarız." dedi.
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