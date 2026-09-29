Kendi kapkara geçmişlerini unutup ahlak simsarlığına soyunanlara "Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri ayıklayın!" diyen Erdoğan, muhalefetin maskesini bir kez daha indirdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası kürsüye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , siyasi cambazlara ve kirli algı operasyonlarıyla AK Parti'yi hedef alan muhalefete sert bir duvar ördü.

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. (Foto: AK Parti)



Türkiye'nin her meseleyi geride bırakarak çok daha güçlü, sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, teşkilatın dimdik ayakta olduğunun altını çizdi. Sağda solda birkaç münferit olay üzerinden büyük AK Parti ailesine ve ortak değerlere dil uzatmaya yeltenenlere asla geçit vermeyeceklerini belirtti:

Başkan Erdoğan, "Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin." dedi.