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Emekliye zamlı ocak hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lu maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını gösterecek verilerden üçüncüsü için 5 Ekim tarihi beklenirken, yeni anketten yeni ipucu çıktı. Peki emeklileri neler bekliyor? İşte detayları…

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Emekliye zamlı ocak hesabı! SSK ve Bağ-Kur'lu maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam almaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üçüncü veri de 5 Ekim Pazartesi günü belli oluyor.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammını bekliyor. (Foto: AA)Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammını bekliyor. (Foto: AA)

Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yüzde 1,78, ikincisi yüzde 1,84 çıkmıştı. İki ayda emeklilere yüzde 3,66 artış ortaya çıkmıştı. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranını gösterecek verilerin yarısı ortaya çıkmış olacak.

Emeklilerin zammını 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonu belirleyecek. (Foto: AA)Emeklilerin zammını 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonu belirleyecek. (Foto: AA)

5 Ekim tarihi merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.

Ocak zammını gösterecek 6 veriden ikisi açıklandı. (Foto: AA)Ocak zammını gösterecek 6 veriden ikisi açıklandı. (Foto: AA)

Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,11 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,11 zam alacak.

İlk iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. (Foto: AA)İlk iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. (Foto: AA)

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek.

Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 933 liraya yükselecek.

Üçüncü veri için gözler 5 Ekim tarihine çevrildi. (Foto: AA)Üçüncü veri için gözler 5 Ekim tarihine çevrildi. (Foto: AA)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 23.552
% 10,11 ZAMLI: 25.933
MEVCUT: 24.000
% 10,11 ZAMLI: 26.426
MEVCUT: 25.000
% 10,11 ZAMLI: 27.528
MEVCUT: 26.000
% 10,11 ZAMLI: 28.629
MEVCUT: 27.000
% 10,11 ZAMLI: 29.730
MEVCUT: 28.000
% 10,11 ZAMLI: 30.831

Eylül enflasyonuyla birlikte zam hesabının yarısı netleşmiş olacak. (Foto: AA)Eylül enflasyonuyla birlikte zam hesabının yarısı netleşmiş olacak. (Foto: AA)

MEVCUT: 29.000
% 10,11 ZAMLI: 31.932
MEVCUT: 30.000
% 10,11 ZAMLI: 33.033
MEVCUT: 31.000
% 10,11 ZAMLI: 34.134
MEVCUT: 32.000
% 10,11 ZAMLI: 35.235
MEVCUT: 33.000
% 10,11 ZAMLI: 36.336

AA Finans'ın beklenti anketi emekli zammı için yeni ipucu verdi. (Foto: AA)AA Finans'ın beklenti anketi emekli zammı için yeni ipucu verdi. (Foto: AA)

MEVCUT: 34.000
% 10,11 ZAMLI: 37.437
MEVCUT: 35.000
% 10,11 ZAMLI: 38.539
MEVCUT: 36.000
% 10,11 ZAMLI: 39.640
MEVCUT: 37.000
% 10,11 ZAMLI: 40.741

Ekonomistler eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,18 artmasını bekliyor. (Foto: AA)Ekonomistler eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,18 artmasını bekliyor. (Foto: AA)

MEVCUT: 38.000
% 10,11 ZAMLI: 41.842
MEVCUT: 39.000
% 10,11 ZAMLI: 42.943
MEVCUT: 40.000
% 10,11 ZAMLI: 44.044
MEVCUT: 41.000
% 10,11 ZAMLI: 45.145
MEVCUT: 42.000
% 10,11 ZAMLI: 46.246

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 oldu. (Foto: AA)Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 oldu. (Foto: AA)

MEVCUT: 43.000
% 10,11 ZAMLI: 47.347
MEVCUT: 44.000
% 10,11 ZAMLI: 48.448
MEVCUT: 45.000
% 10,11 ZAMLI: 49.550
MEVCUT: 46.000
% 10,11 ZAMLI: 50.651
MEVCUT: 47.000
% 10,11 ZAMLI: 51.752

Eylül tahmini gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,11'e ulaşacak. (Foto: AA)Eylül tahmini gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,11'e ulaşacak. (Foto: AA)

MEVCUT: 48.000
% 10,11 ZAMLI: 52.853
MEVCUT: 49.000
% 10,11 ZAMLI: 53.954
MEVCUT: 50.000
% 10,11 ZAMLI: 55.055

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,11 olacak. (Foto: AA)Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,11 olacak. (Foto: AA)

MEVCUT: 51.000
% 10,11 ZAMLI: 56.156
MEVCUT: 52.000
% 10,11 ZAMLI: 57.257
MEVCUT: 53.000
% 10,11 ZAMLI: 58.358
MEVCUT: 54.000
% 10,11 ZAMLI: 59.459
MEVCUT: 55.000
% 10,11 ZAMLI: 60.561

Kesin zam oranı 2027 yılının başında belli olacak. (Foto: AA)Kesin zam oranı 2027 yılının başında belli olacak. (Foto: AA)

MEVCUT: 56.000
% 10,11 ZAMLI: 61.662
MEVCUT: 57.000
% 10,11 ZAMLI: 62.763
MEVCUT: 58.000
% 10,11 ZAMLI: 63.864
MEVCUT: 59.000
% 10,11 ZAMLI: 64.965
MEVCUT: 60.000
% 10,11 ZAMLI: 66.066
MEVCUT: 61.000
% 10,11 ZAMLI: 67.167
MEVCUT: 62.000
% 10,11 ZAMLI: 68.268
MEVCUT: 63.000
% 10,11 ZAMLI: 69.369

Zam oranının mevcut taban aylığa yansıtılması da gündemde bulunuyor. (Foto: AA)Zam oranının mevcut taban aylığa yansıtılması da gündemde bulunuyor. (Foto: AA)

MEVCUT: 64.000
% 10,11 ZAMLI: 70.470
MEVCUT: 65.000
% 10,11 ZAMLI: 71.572
MEVCUT: 66.000
% 10,11 ZAMLI: 72.673
MEVCUT: 67.000
% 10,11 ZAMLI: 73.774
MEVCUT: 68.000
% 10,11 ZAMLI: 74.875
MEVCUT: 69.000
% 10,11 ZAMLI: 75.976

23 bin 552 liralık en düşük aylığın 25 bin 933 liraya yükselmesi hesaplanıyor. (Foto: AA)23 bin 552 liralık en düşük aylığın 25 bin 933 liraya yükselmesi hesaplanıyor. (Foto: AA)

MEVCUT: 70.000
% 10,11 ZAMLI: 77.077
MEVCUT: 71.000
% 10,11 ZAMLI: 78.178
MEVCUT: 72.000
% 10,11 ZAMLI: 79.279
MEVCUT: 73.000
% 10,11 ZAMLI: 80.380
MEVCUT: 74.000
% 10,11 ZAMLI: 81.481
MEVCUT: 75.000
% 10,11 ZAMLI: 82.583

Farklı maaş seviyeleri için yüzde 10,11'lik zam üzerinden yeni tutarlar hesaplandı. (Foto: AA)Farklı maaş seviyeleri için yüzde 10,11'lik zam üzerinden yeni tutarlar hesaplandı. (Foto: AA)

MEVCUT: 76.000
% 10,11 ZAMLI: 83.684
MEVCUT: 77.000
% 10,11 ZAMLI: 84.785
MEVCUT: 78.000
% 10,11 ZAMLI: 85.886
MEVCUT: 79.000
% 10,11 ZAMLI: 86.987
MEVCUT: 80.000
% 10,11 ZAMLI: 88.088
MEVCUT: 81.000
% 10,11 ZAMLI: 89.189

Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin maaş, yılın son enflasyon verileriyle netleşecek. (Foto: AA)Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin maaş, yılın son enflasyon verileriyle netleşecek. (Foto: AA)

MEVCUT: 82.000
% 10,11 ZAMLI: 90.290
MEVCUT: 83.000
% 10,11 ZAMLI: 91.391
MEVCUT: 84.000
% 10,11 ZAMLI: 92.492
MEVCUT: 85.000
% 10,11 ZAMLI: 93.594
MEVCUT: 86.000
% 10,11 ZAMLI: 94.695

Emekliye ocak zammı için yeni rakamlar belli oluyor. (Foto: AA)Emekliye ocak zammı için yeni rakamlar belli oluyor. (Foto: AA)

MEVCUT: 87.000
% 10,11 ZAMLI: 95.796
MEVCUT: 88.000
% 10,11 ZAMLI: 96.897
MEVCUT: 89.000
% 10,11 ZAMLI: 97.998
MEVCUT: 90.000
% 10,11 ZAMLI: 99.099

Ocak ayında maaşlar değişiyor. (Foto: AA)Ocak ayında maaşlar değişiyor. (Foto: AA)

MEVCUT: 91.000
% 10,11 ZAMLI: 100.200
MEVCUT: 92.000
% 10,11 ZAMLI: 101.301
MEVCUT: 93.000
% 10,11 ZAMLI: 102.402
MEVCUT: 94.000
% 10,11 ZAMLI: 103.503

Emekliye yeni maaş hesabı. (Foto: AA)Emekliye yeni maaş hesabı. (Foto: AA)

MEVCUT: 95.000
% 10,11 ZAMLI: 104.605
MEVCUT: 96.000
% 10,11 ZAMLI: 105.706
MEVCUT: 97.000
% 10,11 ZAMLI: 106.807
MEVCUT: 98.000
% 10,11 ZAMLI: 107.908
MEVCUT: 99.000
% 10,11 ZAMLI: 109.009

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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