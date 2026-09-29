MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli gözaltına alındı! Evrakta sahtecilik suçlaması
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski bir hakemin şikâyeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gündoğdu ile birlikte 6 MHK üyesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarının müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda soruşturulduğunu açıkladı.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında!
SORUŞTURMADA MASAK VE HTS İNCELEMESİ
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.
Gündoğdu ve birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin isimleri belli oldu:
- Ferhat Gündoğdu: MHK Başkanı
- Ferdi Karadoruk: TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı
- Ahmet Şahin: Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili
- Yunus Yıldırım: Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi
- Sebahattin Şahin: TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu
- Alican Sağlar: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu
- Emre Kosif: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemleri için ilgili birimlere götürüldü.
SUÇLAMA: EVRAKTA SAHTECİLİK
Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına gerekçe olarak evrakta sahtecilik suçlaması gösterildi. Eski bir hakemin şikâyeti sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.
Soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.
BAKAN GÜRLEK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki isimlerin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Gürlek, futbolun vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değer olduğunu belirterek adil rekabetin, tarafsız ve şeffaf hakemlik süreçlerinin futbolun temelini oluşturduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı.
"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.
Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.
Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.
Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."
Takvim, Gündoğdu ve 6 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaştı.
MHK DOSYASINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturma dosyasında, Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarına dayandırılan dosyada; hakem klasmanları, görevlendirmeler, puanlama ve atama süreçleri ile sınavlara ilişkin çeşitli iddialar sıralandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/237672 sayılı soruşturması kapsamında yürütülen dosya, yetkisizlik kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturmanın İstanbul'da 2025/83127 sayılı dosya üzerinden sürdürüldüğü belirtildi.
Dosyada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım ve MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında çeşitli iddialara yer verildi.
HAKEM KLASMANLARI VE ATAMALARLA İLGİLİ İDDİALAR
Soruşturma dosyasında söz konusu isimlerin, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazı hakemlere görev vermedikleri veya sistematik şekilde dışladıkları ve bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları iddia edildi.
Puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği de dosyada yer alan iddialar arasında sıralandı. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı ileri sürüldü.
SINAV SORULARI VE SONUÇLARI DOSYADA
Dosyada, 2025 yılında Riyad'da gerçekleştirilen kural sınavındaki sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği yönünde de iddialara yer verildi.
Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.
Dosyada Ahmet Şahin'in sınav sorularını TFFHGD yandaşlarına vermek suretiyle Ferhat Gündoğdu ile müştereken hareket ettiği iddiası da yer aldı.
Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme; Ferdi Karadoruk hakkında ise derneğe üye olmayan hakem ve gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların ve iddiaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporuyla tespit edildiği belirtildi.
TELEFONDAN WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ ÇIKTI
Dosyada Alican Sağlar ismine de yer verildi. Ferdi Karadoruk'un İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonunda, imaj raporları doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi.
İnceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriğinin tespit edildiği kaydedildi.
YAKALAMA, GÖZALTI VE ADLİ ARAMA PLANI
Dosyada, soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama ve gözaltına alma, ayrıca delillerin ele geçirilmesi amacıyla şahıslara ait ikamet, iş yeri ve ofislerde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.